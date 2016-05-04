谷歌与菲亚特克莱斯勒将合作打造自动驾驶小型厢式车队

路透底特律/华盛顿5月3日 - Alphabet旗下谷歌(GOOGL.O)和菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)周二称，双方同意合作打造100辆自动驾驶小型厢式车(minivan)的车队，这是矽谷和传统车企到目前为止最为先进的合作。

两家企业周二在一份声明中称，这是谷歌首次直接与车企合作，“将包括传感器和软件的自动驾驶系统，与乘用车整合。”

谷歌和菲亚特克莱斯勒工程师将合作，将谷歌的自动驾驶技术用在Pacifica小型厢式车上。

不过谷歌称，不与菲亚特克莱斯勒分享自动驾驶汽车的所有权，这些汽车也不会公开出售。

协议公布后，菲亚特克莱斯勒股价盘后涨逾2%。

声明中称，协议不限制两家公司与其他企业合作。(完)