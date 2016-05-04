谷歌与菲亚特克莱斯勒将合作打造自动驾驶小型厢式车队

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透底特律/华盛顿5月3日 - Alphabet旗下谷歌(GOOGL.O)和菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)周二称，双方同意合作打造100辆自动驾驶小型厢式车(minivan)的车队，这是矽谷和传统车企到目前为止最为先进的合作。
两家企业周二在一份声明中称，这是谷歌首次直接与车企合作，“将包括传感器和软件的自动驾驶系统，与乘用车整合。”
谷歌和菲亚特克莱斯勒工程师将合作，将谷歌的自动驾驶技术用在Pacifica小型厢式车上。
不过谷歌称，不与菲亚特克莱斯勒分享自动驾驶汽车的所有权，这些汽车也不会公开出售。
协议公布后，菲亚特克莱斯勒股价盘后涨逾2%。
声明中称，协议不限制两家公司与其他企业合作。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。