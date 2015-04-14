市场热谈：菲亚特-克莱斯勒执行长寻求同业联合取长补短

路透伦敦/米兰4月13日 - 消息人士称，菲亚特-克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)寄望通过一笔大型交易来弥补公司的弱点，在其2019年初卸任前给公司打下更好的基础；交易可能在美国进行。

不过这家全球第七大汽车制造商恐难找到伙伴。该公司负债水平在业内属最高之列，在欧洲勉强达到盈亏平衡，而且预计未来几年还要大把烧钱重振阿尔法·罗密欧品牌。

几名消息人士称，马尔基翁内和菲亚特创始家族Agnelli对通用汽车(General Motors)(GM.N)特别表现出兴趣，因多年来美国市场一直是FCA的核心，通用在亚洲实力强劲但FCA比较薄弱，而通用与PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)结盟失败后，也亟欲在欧洲扩张。

不过通用汽车一发言人称，公司侧重于执行自身策略；一家美资银行的知情人士称，通用“真的不感兴趣”。

“马尔基翁内清楚打出‘出售’的广告，”一名熟悉PSA标致雪铁龙 和通用汽车的银行业者称。“他在到处试探希望创造机会，但目前为止无人理会。”

马尔基翁越来越明白的暗示，有意寻找同盟来进行业内整合，分担资本成本，出资开发清洁能源汽车，以及自动驾驶功能等。他在上个月表示，与通用汽车和福特汽车(Ford)(F.N)结盟“技术上可行”。

不过他也表示，目前尚无进展。

FCA的一名发言人拒绝评论，但该公司外部一名了解其策略的消息人士表示，“美国现在是FCA所专注的市场。马尔基翁内正在为其任内的最后一宗交易投入很大精力，2018年将前将会有事情发生。”

**脆弱的公司**

有些业内高层表示，马尔基翁内最近的言论可能是为了掀起一轮竞购战。

“马尔基翁内是非常高明的牌手：他制造的所有噪声都是为了掩盖一个事实，即FCA的黄金年代已接近结束，”另一名与汽车业关系密切的银行家表示。

FCA在米兰上市的股票价格在最近六个月大涨了120%，但光芒背后是一家脆弱的公司。菲雅特买断克莱斯勒并在纽约上市，FCA决定分拆法拉利，并把后者多数股票分配给FCA投资者，这些因素让投资者兴奋。

但据汤森路透的数据，FCA的营业利润率只有3.4%，低于同业5.4%的平均水平，而且负债较高。

FCA需要与其它企业结盟，以弥补亚洲业务缺口、扭转企业困境和降低对接近触顶的北美市场的过度依赖。FCA在电动汽车与连接服务方面也比较弱。

FCA也计划支出480亿欧元(520亿美元)生产新款Jeep与玛莎拉蒂汽车，并改造阿尔法·罗密欧。多数产业分析师不太相信马尔基翁内能实现目标，到2018年把销量大幅提高60%至700万辆。去年FCA售出460万辆汽车，较2013年增长6%。

但FCA仍然有一些很诱人的资产：旗下的Jeep品牌全球知名，RAM品牌在美国皮卡市场地位稳固。阿尔法·罗密欧也有可能成为大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)旗下奥迪的强劲竞争对手。不过一名消息人士表示，大众不会热衷于全面收购FCA。(完)

(编译 王丽鑫/张涛；审校 徐文焰)

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