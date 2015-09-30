菲亚特克莱斯勒遭美国天价罚款后再传安全报告疏失

路透华盛顿9月29日 - 汽车制造商菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)在美国因汽车安全问题召回过程出现失误，而遭1.05亿美元天价罚款后两个月，再传出安全报告疏失的新问题，有可能导致再度遭到罚款。

依据联邦法规，车商必须向美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)提供早期预警报告(Early Warning Report)数据，联邦监管机关周二表示，他们发现菲亚特克莱斯勒的早期预警报告有明显不一致之处。该公司之后进行的内部调查发现，包括与汽车相关的死伤案例的信息有所遗漏。

“这是车商未善尽安全责任的重大疏失，”NHTSA行政官员Mark Rosekind在声明中表示。

早期预警报告提供的数据，可能指出安全缺失，最终导致汽车召回。菲亚特克莱斯勒与NHTSA皆未指出涉及哪些车款，也不清楚如果报告遗漏的部分早一点揭露，是否会导致召回。

菲亚特克莱斯勒表示，已就其内部调查与NHTSA定期沟通，并“以极其严肃的态度面对问题，将持续配合NHTSA解决这个问题，确保这些问题不再发生。”

NHTSA表示，对菲亚特克莱斯勒的最新调查仍处于初步阶段。(完)