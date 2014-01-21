欧洲个股：菲亚特称完成收购美国分支克莱斯勒剩余股份的交易

路透米兰1月21日 - 意大利汽车制造业商菲亚特 周二称，已完成收购其尚未持有的美国分支克莱斯勒剩余股份的交易，使克莱斯勒成为其全资子公司。

菲亚特 周三宣布，已签署协议收购美国汽车公司克莱斯勒(Chrysler Group LLC)的剩余股份，从而为长达数月的紧张谈判画上句号，菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)也得以追求其构建全球第七大汽车集团的目标。

菲亚特从一家与全美汽车工人联合会(UAW)相关联的退休人员医保信托手中购买了克莱斯勒剩余41.46%的股份。菲亚特向这家名为自愿性员工受益人协会(VEBA)的信托支付了36.5亿美元的现金，其中19亿美元来自克莱斯勒，另有17.5亿美元来自菲亚特。

菲亚特称，克莱斯勒还承诺分四年向这家UAW信托支付共计7亿美元。每年的支付额相等，首批支付在交易完成时进行。(完)