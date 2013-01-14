菲亚特将联手广汽在中国生产Jeep--报导

海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透米兰1月13日 - 意大利《晚邮报》(Corriere della Sera)周日报导，意大利汽车生产商菲亚特FIA.MI及其美国子公司克莱斯勒料与广汽集团(601238.SS)签署协议，为中国市场生产Jeep品牌越野车。
报导称，菲亚特和克莱斯勒负责人Sergio Marchionne或将在底特律汽车展上宣布该协议。该展会周一开始。
根据协议，将在广汽集团的广州工厂生产Jeep品牌越野车。
菲亚特已经与广汽集团建立了一家合资企业，菲亚特拒绝对该报导提供置评。
克莱斯勒王牌产品Jeep的主要生产工厂位于美国俄亥俄州托莱多，新协议不包括转移该厂就业岗位的计划。
Marchionne曾在去年10月表示，Jeep生产线不会从美国转移到中国。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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