菲亚特将联手广汽在中国生产Jeep--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透米兰1月13日 - 意大利《晚邮报》(Corriere della Sera)周日报导，意大利汽车生产商菲亚特 及其美国子公司克莱斯勒料与广汽集团 签署协议，为中国市场生产Jeep品牌越野车。

报导称，菲亚特和克莱斯勒负责人Sergio Marchionne或将在底特律汽车展上宣布该协议。该展会周一开始。

根据协议，将在广汽集团的广州工厂生产Jeep品牌越野车。

菲亚特已经与广汽集团建立了一家合资企业，菲亚特拒绝对该报导提供置评。

克莱斯勒王牌产品Jeep的主要生产工厂位于美国俄亥俄州托莱多，新协议不包括转移该厂就业岗位的计划。

Marchionne曾在去年10月表示，Jeep生产线不会从美国转移到中国。（完）