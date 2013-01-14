菲亚特将联手广汽在中国生产Jeep--报导

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰1月13日 - 意大利《晚邮报》(Corriere della Sera)周日报导，意大利汽车生产商菲亚特 及其美国子公司克莱斯勒料与广汽集团 签署协议，为中国市场生产Jeep品牌越野车。
报导称，菲亚特和克莱斯勒负责人Sergio Marchionne或将在底特律汽车展上宣布该协议。该展会周一开始。
根据协议，将在广汽集团的广州工厂生产Jeep品牌越野车。
菲亚特已经与广汽集团建立了一家合资企业，菲亚特拒绝对该报导提供置评。
克莱斯勒王牌产品Jeep的主要生产工厂位于美国俄亥俄州托莱多，新协议不包括转移该厂就业岗位的计划。
Marchionne曾在去年10月表示，Jeep生产线不会从美国转移到中国。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。