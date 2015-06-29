Jeep首席执行官称大切诺基的重新设计推至2018或2019年

路透密歇根切尔西6月26日 （记者 Bernie Woodall） - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)(FCHA.MI)吉普品牌首席执行官麦明恺（Mike Manley）周五称，Jeep大切诺基运动型多用途车的重新设计将从最初的2017年推迟至2018年底或2019年。

麦明恺称，Jeep全球销售今年迄今增长了20%，按此速度，2015年可达到120万辆的销售。2014年Jeep销量为102万辆，相比前一年增加了近40%。

路透三周前援引消息人士的话称，菲亚特克莱斯勒的一些产品线可能出现推迟。

麦明恺称，Jeep势将在2018年前达到全球190万辆的销售目标。该目标是菲亚特克莱斯勒汽车五年计划的一部分。

麦明恺称，在主要市场的本土生产对于达到2018年的销售目标必不可少。

麦明恺称，Jeep叛逆者小型SUV两周前开始在巴西生产，今年第四季度中旬将在华开始切诺基的生产，2016年上半年将在华开始叛逆者的生产。

麦明恺称，在2018或2019年进行重新设计前，大切诺基将有“小调整”，而牧马人的重新设计大致符合2014年5月宣布的计划。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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