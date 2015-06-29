Jeep首席执行官称大切诺基的重新设计推至2018或2019年

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透密歇根切尔西6月26日 - 菲亚特克莱斯勒汽车 吉普品牌首席执行官麦明恺（Mike Manley）周五称，Jeep大切诺基运动型多用途车的重新设计将从最初的2017年推迟至2018年底或2019年。
麦明恺称，Jeep全球销售今年迄今增长了20%，按此速度，2015年可达到120万辆的销售。2014年Jeep销量为102万辆，相比前一年增加了近40%。
路透三周前援引消息人士的话称，菲亚特克莱斯勒的一些产品线可能出现推迟。
麦明恺称，Jeep势将在2018年前达到全球190万辆的销售目标。该目标是菲亚特克莱斯勒汽车五年计划的一部分。
麦明恺称，在主要市场的本土生产对于达到2018年的销售目标必不可少。
麦明恺称，Jeep叛逆者小型SUV两周前开始在巴西生产，今年第四季度中旬将在华开始切诺基的生产，2016年上半年将在华开始叛逆者的生产。
麦明恺称，在2018或2019年进行重新设计前，大切诺基将有“小调整”，而牧马人的重新设计大致符合2014年5月宣布的计划。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9