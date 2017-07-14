菲亚特克莱斯勒将召回133万辆车 因有起火和安全气囊隐患

路透7月14日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)周五表示，为了防止潜在起火的可能，以及避免安全气囊在无意中展开，将在全球分两批活动召回133万辆车。

该公司称，将召回约77万辆运动型车(运动休旅车，SUV)，因一个布线问题可能导致驾驶侧的安全气囊在无意中弹出，此一召回与五起相关轻伤事故报告有关，但未造成车辆冲撞。

公司表示，接线可能与方向盘饰板摩擦，恐将导致短路，最终导致安全气囊在无意间弹出。这个问题也可能导致挡风玻璃上的雨刷无意间工作或开关失灵。

这次召回涵盖2011-2015年间在北美出售的53.8万辆道奇酷威(Journey)，以及2011-2015年在其他地方售出的23.3万辆菲亚特Freemont。经销商将会检查并视必要性更换线路，同时加装额外的保护包材。

菲亚特克莱斯勒还将召回56.5万辆车，替换交流发电机，以避免起火的风险。该公司表示，周遭温度较高或令二极管提早磨损，可能导致出现焦臭或烟雾，影响防抱死制动系统或导致引擎熄火。

公司表示已知有两起意外事故可能与此相关，但事故未造成损伤。

召回行动涵盖2011-2014年款的克莱斯勒300、道奇Charger和道奇挑战者及道奇Durango SUV，以及2012-2014年款的吉普大切诺基SUV。

菲亚特克莱斯勒10月时因同样的交流发电机问题，召回约8.6万辆2007-2013年款的Ram 2500和3500皮卡，3500、 4500及5500的Chassis Cab，以及2011-2014年的道奇Charger Pursuit轿车。该公司当时表示一起轻伤事故与召回有关。

经销商将更换交流发电机。(完)