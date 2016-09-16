菲亚特克莱斯勒因气囊缺陷全球召回190万辆汽车

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿9月15日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)周四表示，公司将在全球范围召回190万辆汽车，原因是与三起死亡和五起受伤事故有关的其气囊缺陷。
这是最新一次因气囊缺陷而大规模召回汽车的事件；从气体发生器可能不稳定到软件存在缺陷，目前层出不穷的问题让汽车业难于应对。
菲亚特克莱斯勒此次召回，涉及在一些撞车事故中气囊和安全带预紧装置不起作用的情况。此次召回影响2010-2014年期间售出的140万辆美国车，其中包括克莱斯勒Sebring、200、道奇Caliber、Avenger、吉普Patriot和紧凑型SUV。
“现在汽车行业对车辆的安全性高度敏感，”Valient Market Research的Scott Upham表示。他说，汽车制造商在继续改进气囊软件，某些情况下，“是否向气囊下达弹出指令的问题十分微妙”。
菲亚特克莱斯勒的召回通知并未说明何时开始召回并维修，发言人Eric Mayne称该公司正在“最终确定方案”。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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