菲亚特克莱斯勒将召回29.7万辆小货车 安全气囊存在隐患

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)周四发布公告称，该公司将在北美召回297,000辆较老款小型货车，因电线问题可能导致安全气囊在无意中展开。
该公司称，召回2011-2012年款道奇Grand Caravan小型货车的决定与13起轻微受伤报告有关。电线可能发生短路，导致驾驶员一侧的安全气囊毫无征兆地展开。
召回将从7月底开始，包括在美国召回209,000辆汽车，在加拿大召回近88,000辆。如有必要，经销商将替换电线，并增加防护涂层。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。