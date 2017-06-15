菲亚特克莱斯勒将召回29.7万辆小货车 安全气囊存在隐患

路透6月15日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)周四发布公告称，该公司将在北美召回297,000辆较老款小型货车，因电线问题可能导致安全气囊在无意中展开。

该公司称，召回2011-2012年款道奇Grand Caravan小型货车的决定与13起轻微受伤报告有关。电线可能发生短路，导致驾驶员一侧的安全气囊毫无征兆地展开。

召回将从7月底开始，包括在美国召回209,000辆汽车，在加拿大召回近88,000辆。如有必要，经销商将替换电线，并增加防护涂层。(完)