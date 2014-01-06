菲亚特-克莱斯勒集团或在美国上市

* 消息人士称，预计将在2015年将美国作为第一上市地点

* 意大利表示菲亚特与克莱斯勒的合并对该国有积极作用，但隐忧仍存

* 工会怀疑菲亚特能否投入足够多资金以避免裁员

路透米兰/底特律1月5日 - 菲亚特与克莱斯勒合并后的集团执行长马尔基翁内(SergioMarchionne)可能寻求在美国上市，北美作为新的核心市场，其地位将得到加强，而意大利市场则将被进一步边缘化。

与菲亚特FIA.MI接近的两位消息人士表示，在完成与克莱斯勒的合并之后，集团可能最早在2015年将第一上市地点改为纽约，预示集团的发展重点将发生颇具政治微妙性的改变，从而反映实际的业务情况。克莱斯勒是美国第三大汽车厂商。

根据IHSAutomotive的估计，克莱斯勒已经完成了集团上半年的逾一半营收，使本来会因菲亚特而亏损5.01亿欧元(6.90亿美元)一下变成了获利4.35亿欧元，但菲亚特意大利工厂的产能利用率只有41%。

在美国上市有助于马尔基翁内远离欧洲的麻烦，突出集团在美国市场的辉煌战绩，并说服更多投资人相信，合并后的集团堪与通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)这样的竞争对手一战。而在欧洲，数以千计的菲亚特意大利工人正处在政府支持的临时解雇计划内。

“在美国上市后，整体投资行动和外界对该公司的看法可能会有所变化，”国际策略与投资(InternationalStrategy and Investment)的分析师George Galliers说。

“现在人们认为菲亚特只是一家实力较弱的欧洲汽车制造商，在南美的业务情况不错，并且通过克莱斯勒把触角伸到了北美市场，”他补充道。“一旦到了美国上市，外界就更可能把这家够公司与福特汽车和通用汽车摆在一个层次上。”

意大利安莎通讯社(ANSA)援引专门研究就业市场变化的社会学家LucianoGallino的话报导称，虽然在过去115年中，菲亚特的总部一直在意大利北部城市都灵，“可现在它的头脑和主要力量都放在美国；实力重心已转移到大洋的另一边”。

观察人士指出，该公司赴美上市以及可能在意大利以外地方分设集团总部，将让意大利政府和工会组织中的部分人士感到紧张，因为他们想保住该国的就业机会；不过此举会让希望降低成本和关闭部分业务的投资者满意。

马尔基翁内刚刚完成一项重要收购谈判，取得克莱斯勒的全部控制权。现在他可以借鉴此前将分拆后的FiatIndustrial与CNH合并、创立一家在美国上市的农机制造商的经验了。

CNHIndustrial(CNHI.N)在纽约进行了第一上市，并在米兰进行第二上市。该公司注册地在荷兰，税籍所在地则位于英国。菲亚特不愿透露合并建立菲亚特-克莱斯勒后的进一步计划。

**意大利政府和工会忧心忡忡**

把业务重心从意大利移走的举动，将不会受到脆弱的意国联合政府欢迎，现在政府仍在拼命保护就业岗位。但分析师称，意大利政府可以施加的影响有限，因为它对于帮助推高欧洲的汽车销量几乎束手无策。

“他们会在菲亚特确定将赴纽约上市的消息尘埃落定时口头抨击一番，但终究难有什么作为，”一名驻米兰的分析师表示。“欧洲市场十分艰难，特别是意大利，而其他市场则在增长。政府很清楚这一点。”

一些工会组织和政界人士要求菲亚特给出更多有约束力的承诺，会按照承诺拨出资金，更新开工量不足的工厂设备。

“我们的顾虑并不在于菲亚特会停止在意大利生产汽车，因为他们无法忽视意大利市场，”Fiom工会都灵分部的总书记FedericoBellono说。“可我们担心该公司最后在意大利的实际投资规模会远低于原本的预期。”

意大利工业部长Flavio Zanonato接受财经日报Il Sole 24Ore采访时表示，菲亚特向政府保证将投资该国的工厂，并持续深耕意大利。此项专访于周日见报。

＂在周四的电话会谈中，马尔基翁内表示有意持续深耕意大利，＂这位部长指出。＂他确认有意加强在我国的投资。菲亚特已然计画更致力于在意大利工厂生产新车款。＂

Zanonato指称，这项并购案将结合两家公司的技术，行销网络以及资金，对意大利而言只有好处。

菲亚特在2010年计划投资多达200亿欧元(270亿美元)，把意大利产出提高逾一倍，但后来因为市场状况恶化而取消了该计划。一些人士担忧，随着菲亚特的关注重心转移，同样的事情还会重演。

菲亚特则多次重申，不打算关闭工厂；同时其确认计划在意大利生产Jeep及新款AlfaRomeo汽车供出口至亚洲、拉美及美国市场。该公司表示，投资计划细节将在4月底确定。

不过分析师称，最终的投资金额可能不到100亿欧元，并不足以保留所有工作岗位。分析师估计，菲亚特需要将在意大利的汽车产量提高两倍，才能让所有目前仍被临时解雇的数千名工人都回到工作岗位。

他们说，此项合并最终不过是凸显出意大利汽车行业的地位日益衰微。在最近几年，意大利汽车行业已经萎缩至1970年代的水平。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张明钧)

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