菲亚特克莱斯勒将加强与广汽合作 推广Jeep等品牌

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透法兰克福11月20日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)及广州汽车工业集团表示，将加强结盟，设立共同销售、营销以及产品的组织，以在中国推广Jeep、菲亚特及克莱斯勒品牌。
4月时，广汽集团表示已经与菲亚特克莱斯勒签订协议，将生产一系列为中国客户开发的Jeep多功能休旅车(SUV)。
广汽菲亚特将在2016年底之前生产三款新的Jeep车型。
两家公司周四表示，将在中国建立一个联合商业运作中心，负责所有Jeep、菲亚特及克莱斯勒品牌的产品规画、售后服务及营销。
广汽集团董事长张房有表示，这个新的组织将让广汽能够与来自欧洲及美国领导汽车品牌合作，以推进公司的全球化进程。
菲亚特克莱斯勒亚太区总经理John Kett表示，这项协议将让菲亚特克莱斯勒的中国销量在2018年之前成长至76万辆。
菲亚特克莱斯勒去年在中国卖出13万辆车，远低于大众汽车及通用汽车的水平，后两家厂商各自的中国市场销量都超过300万辆。
除此之外，两家公司称初步协议内容包括商业及工业活动分开运作。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
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