菲亚特克莱斯勒将加强与广汽合作 推广Jeep等品牌

路透法兰克福11月20日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)及广州汽车工业集团表示，将加强结盟，设立共同销售、营销以及产品的组织，以在中国推广Jeep、菲亚特及克莱斯勒品牌。

4月时，广汽集团表示已经与菲亚特克莱斯勒签订协议，将生产一系列为中国客户开发的Jeep多功能休旅车(SUV)。

广汽菲亚特将在2016年底之前生产三款新的Jeep车型。

两家公司周四表示，将在中国建立一个联合商业运作中心，负责所有Jeep、菲亚特及克莱斯勒品牌的产品规画、售后服务及营销。

广汽集团董事长张房有表示，这个新的组织将让广汽能够与来自欧洲及美国领导汽车品牌合作，以推进公司的全球化进程。

菲亚特克莱斯勒亚太区总经理John Kett表示，这项协议将让菲亚特克莱斯勒的中国销量在2018年之前成长至76万辆。

菲亚特克莱斯勒去年在中国卖出13万辆车，远低于大众汽车及通用汽车的水平，后两家厂商各自的中国市场销量都超过300万辆。

除此之外，两家公司称初步协议内容包括商业及工业活动分开运作。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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