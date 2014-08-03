菲亚特股东批准与克莱斯勒整并为荷兰注册公司

路透意大利都灵8月1日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat)FIA.MI股东周五批准该公司与美国子公司克莱斯勒整合为一家荷兰注册实体，此举旨在提升这全球第七大汽车集团在外资圈的吸引力，同时为美国股票上市铺路。

此举由三分之二股东通过，有8%的菲亚特股东投下反对票。

根据合并条件内容，若这些投反对票的股东行使其退出的权利，则这起合并案仍可能破局。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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