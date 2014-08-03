菲亚特股东批准与克莱斯勒整并为荷兰注册公司

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透意大利都灵8月1日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat)FIA.MI股东周五批准该公司与美国子公司克莱斯勒整合为一家荷兰注册实体，此举旨在提升这全球第七大汽车集团在外资圈的吸引力，同时为美国股票上市铺路。
此举由三分之二股东通过，有8%的菲亚特股东投下反对票。
根据合并条件内容，若这些投反对票的股东行使其退出的权利，则这起合并案仍可能破局。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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