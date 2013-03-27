汽车产业：菲亚特欲借SUV与运动轿车东风，在印度市场重新发力

路透孟买/米兰3月27日 - 意大利车厂菲亚特 准备再次尝试在全球第七大汽车市场印度有所建树。

菲亚特是最早进入印度市场的西方汽车厂商周一，但眼下的表现十分差强人意。菲亚特计划4月1日在印度铺开全新的、有57家经销商的自有销售网络，希望借此能够在12亿人口的印度市场有所作为。

印度汽车市场的主流是廉价小型车，这一细分市场由现代汽车 和Maruti Suzuki 主导。菲亚特并没有选择加入其中的竞争，而是计划试水运动型休旅车(SUV)和运动轿车等快速增长的领域。

菲亚特今年将向印度市场引入克莱斯勒吉普的SUV车型，2015年前还将开发一款小型SUV。同时，该公司还将目标对准了高端市场，准备将主打运动的Abarth品牌引进。

分析师认为此举将会面临挑战，但有可能收到成效。

现在并不是菲亚特重整旗鼓的最佳时机。本财年印度汽车销量料有可能录得10年来首次下滑，因受到高利率和经济成长放缓的拖累。

不过机会还是有的。LMC Automotive预计印度汽车市场规模料在2017年由当前的约260万辆提高到690万辆左右。这一数字约占西欧市场同期估量的一半，但要远低于美国汽车市场同期估量的1,690万辆和中国市场的3,150万辆。

菲亚特印度分公司总裁Enrico Atanasio认为，借力于新经销商，公司料可在2013年录得1%的成长率。菲亚特的长期成长目标在5%。该公司还计划在今年结束时令经销商数量增加到112家，并继续同塔塔展开合作，在本地生产发动机和轿车。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)