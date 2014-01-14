汽车产业：菲亚特-克莱斯勒CEO称至少再留任三年，直至两公司合并完成

路透底特律/米兰1月13日 - 菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)承诺，将在菲亚特-克莱斯勒至少再担任三年执行长，直至两家公司的合并彻底完成，且实施的新策略使欧洲业务扭转了亏损局面。

马尔基翁内10年前开始执掌菲亚特，并从2009年开始兼管克莱斯勒的运营。他曾说过可能在2015年卸任，部分分析师担心他在合并后公司前途的不确定性可能将使公司前景蒙阴。

在敲定协议以43.5亿美元买入克莱斯勒少数股东的全部股权后，马尔基翁内现在的棘手任务是将新公司上市，并可能将公司总部设在意大利之外。过去115年，菲亚特的总部都设在意大利。

公司董事会准备在1月29日讨论合并后公司总部的地点问题，马尔基翁内在底特律车展的记者会上表示，克莱斯勒的业务规模和美国金融市场的流动性，“使底特律特别适合”。

不过他淡化了该决定对就业或企业策略可能产生的影响，称对就业的影响“几乎可以忽略”。意大利政府一直在密切关注两家公司的合并谈判，以寻找是否有迹象显示菲亚特可能减少在该国的业务，以及因此导致裁员。菲亚特目前在意大利的员工数量约为6.2万人。

当问及意大利政府会对新总部作何反应时，马尔基翁内说，“我真诚地希望他们不要制造障碍。”

他并表示合并后企业的上市事宜在今年的议事日程上：“我认为在2014年内。”

在上周接受一家意大利报纸的采访时，马尔基翁内说虽然纽约是流动性最好的市场，但香港也有可能。(完)