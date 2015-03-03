菲亚特克莱斯勒CEO称正考虑一些并购 大众不是理想的合作伙伴

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透日内瓦3月3日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周二在日内瓦车展表示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)并不是公司的理想合作伙伴，并表示他正在考虑一些并购选择。
马尔基翁内称他脑海里已经有了一个理想的伙伴，但不会透露究竟是哪家公司。
马尔基翁内还称，他考虑扩大与马自达(MAZD.BO)的合作，但未做任何具体说明。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透首尔5月12日 - 韩国现代汽车和起亚汽车周五称，将在韩国召回24万辆汽车。之前，韩国国土交通部因举报者披露的安全缺陷问题而发布了首项强制召回令。