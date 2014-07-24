欧洲个股：代理人顾问ISS建议股东反对菲亚特和克莱斯勒合并

标题新闻：惠誉称英国决定提前举行大选不影响其对英国主权评等的评估，主要还是要看经济和债务
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路透米兰7月23日 - 代理人顾问公司ISS表示，建议菲亚特 投资者在8月1日会议上投票反对与克莱斯勒合并，称合并会削弱股东权利。
菲亚特今年稍早完成了对克莱斯勒的收购，希望将两者整合成荷兰注册的Fiat Chrysler Automobiles (FCA)，以提高该全球第七大汽车制造商对国际投资者的吸引力，并为今年10月在美国上市铺平道路。
“尽管在美国上市可以吸引新投资者，带来潜在利益，但(合并)会削弱股东权利，”ISS在路透获悉的建议文件中称。
规模较小的代理人顾问公司Frontis Governance亦建议反对合并，称股东待遇不平等和忠实奖励计划不公平。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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