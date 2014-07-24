欧洲个股：代理人顾问ISS建议股东反对菲亚特和克莱斯勒合并

路透米兰7月23日 - 代理人顾问公司ISS表示，建议菲亚特 投资者在8月1日会议上投票反对与克莱斯勒合并，称合并会削弱股东权利。

菲亚特今年稍早完成了对克莱斯勒的收购，希望将两者整合成荷兰注册的Fiat Chrysler Automobiles (FCA)，以提高该全球第七大汽车制造商对国际投资者的吸引力，并为今年10月在美国上市铺平道路。

“尽管在美国上市可以吸引新投资者，带来潜在利益，但(合并)会削弱股东权利，”ISS在路透获悉的建议文件中称。

规模较小的代理人顾问公司Frontis Governance亦建议反对合并，称股东待遇不平等和忠实奖励计划不公平。(完)