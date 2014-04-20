企业结盟：菲亚特克莱斯勒将与广汽合作，在中国生产吉普汽车

路透米兰4月19日 - 菲亚特克莱斯勒 与中国合作伙伴广州汽车集团 周六宣布，双方已达成协议，将在中国生产吉普(Jeep)汽车。

双方表示，通过广汽-菲亚特合资厂在中国生产三款新型吉普车的方案已获得相关政府批准。预计在2015年稍晚投产。

广汽-菲亚特也在考虑生产一款专为中国设计的吉普车。菲亚特希望吉普这个成功的运动型汽车品牌能在中国为其挽回丧失给对手的市场份额。

菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)在声明中称，这次合作是“在全球范围内合理利用和扩大吉普品牌的新篇章”。

声明称，广汽-菲亚特将在广州建立吉普汽车生产厂，但未透露成本信息。

根据提交给国家发改委的申请，广汽-菲亚特计划在广州投资47亿元人民币(7.558亿美元)兴建一个项目。资金将来自银行贷款和企业自有资本。

双方未表示该项目将生产哪种车型，但马尔基翁内曾表示，不会在中国生产牧马人(Wrangler)和大切诺基(Grand Cherokee)，但可能会生产介于两者之间的任何车型。可能生产的车型包括切诺基和相对较小的自由侠(Renegade)。(完)