菲亚特执行长称与特斯拉及苹果执行长会面

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透安大略奥克维尔5月9日 - 菲亚特(FCHA.MI)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周六表示，在最近访问美国加州期间会见了特斯拉汽车(TSLA.O)和苹果(AAPL.O)执行长。
马尔基翁内在多伦多附近一家玛莎拉蒂（Maserati）经销商开业仪式的间隙表示，他在加州会见了苹果执行长库克和特斯拉执行长马斯克，以及其他一些人士。当时他还乘坐了谷歌(GOOGL.O)的自动驾驶汽车。
“我对那个小伙子取得的成就印象非常深刻，”他表示，说的是马斯克。
至于苹果的库克，他说，“他对苹果介入汽车感兴趣，那是他的职责。”马尔基翁内对于苹果没有细说。
消息人士曾表示，苹果一直在开发自己的电动自动驾驶汽车。该公司希望利用CarPlay系统把其核心的iOS软件整合到汽车之中，允许驾车者在iPhone上面获得信息，手不必离开方向盘。
马尔基翁内拒绝透露这些会晤的更多细节。
尽管苹果和谷歌开发电动车和自驾车的动作带来潜在竞争威胁，但各汽车制造商都在思考与苹果和谷歌的潜在合作。
大牌汽车制造商的首席执行官会晤特斯拉汽车高管的情况并不多见，目前特斯拉汽车与知名制造商没有太多合作。
在提到菲亚特持股10%的跑车制造商法拉利进行首次公开发行(IPO)的计划时，马尔基翁内表示，预计会在第三季度进行。
他还承诺，菲亚特克莱斯勒会强力进军豪华运动型车(运动休旅车，SUV)领域。(完)
(编译 张涛/刘秀红；审校 白云)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。