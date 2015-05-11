菲亚特执行长称与特斯拉及苹果执行长会面

路透安大略奥克维尔5月9日 - 菲亚特(FCHA.MI)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周六表示，在最近访问美国加州期间会见了特斯拉汽车(TSLA.O)和苹果(AAPL.O)执行长。

马尔基翁内在多伦多附近一家玛莎拉蒂（Maserati）经销商开业仪式的间隙表示，他在加州会见了苹果执行长库克和特斯拉执行长马斯克，以及其他一些人士。当时他还乘坐了谷歌(GOOGL.O)的自动驾驶汽车。

“我对那个小伙子取得的成就印象非常深刻，”他表示，说的是马斯克。

至于苹果的库克，他说，“他对苹果介入汽车感兴趣，那是他的职责。”马尔基翁内对于苹果没有细说。

消息人士曾表示，苹果一直在开发自己的电动自动驾驶汽车。该公司希望利用CarPlay系统把其核心的iOS软件整合到汽车之中，允许驾车者在iPhone上面获得信息，手不必离开方向盘。

马尔基翁内拒绝透露这些会晤的更多细节。

尽管苹果和谷歌开发电动车和自驾车的动作带来潜在竞争威胁，但各汽车制造商都在思考与苹果和谷歌的潜在合作。

大牌汽车制造商的首席执行官会晤特斯拉汽车高管的情况并不多见，目前特斯拉汽车与知名制造商没有太多合作。

在提到菲亚特持股10%的跑车制造商法拉利进行首次公开发行(IPO)的计划时，马尔基翁内表示，预计会在第三季度进行。

他还承诺，菲亚特克莱斯勒会强力进军豪华运动型车(运动休旅车，SUV)领域。(完)

(编译 张涛/刘秀红；审校 白云)

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