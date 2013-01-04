汽车产业: 菲亚特向UAW旗下信托基金报价,计划再购克莱斯勒3.3%股权

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透米兰/底特律1月3日 - 菲亚特 计划行使一项选择权,藉以再购入克莱斯勒3.3%的股份.这是菲亚特逐步从克莱斯勒少数股东手中收购股权的最新举措.
菲亚特在周四发表的一份声明中,向克莱斯勒的少数股东表达了1.98亿美元收购股权的意愿.该股东是一支与美国汽车工人联盟(UAW)存在关联的退休人员医疗保健信托基金.
尚不清楚美国汽车工人联盟旗下这支称作VEBA的信托基金是否会接受出价.而菲亚特与该基金仍未从去年开打的另一笔3.3%股权收购价格诉讼战中脱身.
菲亚特现拥有克莱斯勒股权比例为58.5%,UAW旗下的VEBA信托基金持有余下股权.若菲亚特能够成功收购上述总计6.6%的股份,则持股比例将上升到65.17%.
菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)有意让菲亚特完全控股克莱斯勒.由此,菲亚特将可重组克莱斯勒债务、提高获利和支持其陷入困境的欧洲业务.
但VEBA信托基金在寻求将其控股价值最大化,来抵消不断上升的克莱斯勒退休员工医疗保健成本.该基金肩负着824,000名退休员工的医疗福利.(完)
(编译 洪曦; 审校 张明钧)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。