汽车产业: 菲亚特向UAW旗下信托基金报价,计划再购克莱斯勒3.3%股权

路透米兰/底特律1月3日 - 菲亚特 计划行使一项选择权,藉以再购入克莱斯勒3.3%的股份.这是菲亚特逐步从克莱斯勒少数股东手中收购股权的最新举措.

菲亚特在周四发表的一份声明中,向克莱斯勒的少数股东表达了1.98亿美元收购股权的意愿.该股东是一支与美国汽车工人联盟(UAW)存在关联的退休人员医疗保健信托基金.

尚不清楚美国汽车工人联盟旗下这支称作VEBA的信托基金是否会接受出价.而菲亚特与该基金仍未从去年开打的另一笔3.3%股权收购价格诉讼战中脱身.

菲亚特现拥有克莱斯勒股权比例为58.5%,UAW旗下的VEBA信托基金持有余下股权.若菲亚特能够成功收购上述总计6.6%的股份,则持股比例将上升到65.17%.

菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)有意让菲亚特完全控股克莱斯勒.由此,菲亚特将可重组克莱斯勒债务、提高获利和支持其陷入困境的欧洲业务.

但VEBA信托基金在寻求将其控股价值最大化,来抵消不断上升的克莱斯勒退休员工医疗保健成本.该基金肩负着824,000名退休员工的医疗福利.(完)