汽车产业：菲亚特仍在与VEBA谈判，试图收购41.5%的克莱斯勒股权

路透都灵7月8日 - 意大利汽车制造商菲亚特 的执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周一表示，公司仍在就收购克莱斯勒41.5%股权的事情进行谈判。

“谈判迄今未有成果，因此我们没有什么可宣布的。”马尔基翁内对询问事情进展的记者们表示。

菲亚特试图从美国医疗保健基金VEBA手中购买41.5%的克莱斯勒股权。当被问及双方何时可能达成协议时，马尔基翁内有些玩笑地回答道，“如果他们愿意接受我们的出价，我们这周就可完成交易。”

双方对于价格有巨大分歧，并且正就此事在特拉华的法庭对薄公堂。菲亚特对克莱斯勒的估价为42亿美元，而VEBA认为高达103亿美元。（完）