汽车产业：菲亚特仍在与VEBA谈判，试图收购41.5%的克莱斯勒股权

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透都灵7月8日 - 意大利汽车制造商菲亚特 的执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周一表示，公司仍在就收购克莱斯勒41.5%股权的事情进行谈判。
“谈判迄今未有成果，因此我们没有什么可宣布的。”马尔基翁内对询问事情进展的记者们表示。
菲亚特试图从美国医疗保健基金VEBA手中购买41.5%的克莱斯勒股权。当被问及双方何时可能达成协议时，马尔基翁内有些玩笑地回答道，“如果他们愿意接受我们的出价，我们这周就可完成交易。”
双方对于价格有巨大分歧，并且正就此事在特拉华的法庭对薄公堂。菲亚特对克莱斯勒的估价为42亿美元，而VEBA认为高达103亿美元。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。