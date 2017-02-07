菲亚特克莱斯勒重申旗下柴油车排放达标

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透米兰2月7日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)发言人周二表示，该公司的柴油汽车完全符合相关排放标准。此前法国当局将该案移交检方。
该发言人并称，有关法国指控的事实根据，公司并未被告知，但希望能有机会做出回应。
他说，该公司已经向法国当局提交了部分信息。这些信息表明法方的部分测试结果与意大利交通部以及菲亚特克莱斯勒自己的测试结果不符。
发言人称，该公司对于在单一汽车样本的测试结果持保留看法。他并称，该公司将配合调查，并相信问题最终将会澄清。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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