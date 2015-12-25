菲亚特克莱斯勒计划召回57万辆存火灾隐患SUV

路透华盛顿12月24日 （记者 David Shepardson） - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)周四称，将分两批共召回57万辆SUV，因车辆遮阳板化妆镜上的布线以及低压回油管存在的问题可能引发火灾风险。

菲亚特克莱斯勒的召回行动正值美国监管机构审查其安全工作之际。本月早些时候，因未能报告2003年以来车辆碰撞造成的伤亡人数，该公司同意支付另一笔7,000万美元的罚款。

菲亚特克莱斯勒周四称，计划召回47.7万辆2011-2012年间生产的吉普大切诺基和道奇杜兰戈（Durango）SUV。美国国家高速公路交通安全管理局5月展开调查，以查明该公司上一次召回维修的车辆是否存在火灾风险。

菲亚特克莱斯勒称，上一次召回维修的车辆中有0.02%存在过热问题，并称如果“没有准确遵守召回程序，可能导致车辆容易短路，进而引发火灾隐患”。

菲亚特克莱斯勒称，还计划召回9.3万辆2015款吉普指南者和吉普爱国者进行检查，必要时将更换部分车辆用以固定低压回油管的夹钳。

此次计划涉及在美国、加拿大、墨西哥和北美以外地区各召回约41.3万、3.2万、1.6万和10.8万辆SUV。（完）