达沃斯论坛：英国警告欧盟，若不能达成贸易协议也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月24日 - 菲亚特克莱斯勒 周四称，将分两批共召回57万辆SUV，因车辆遮阳板化妆镜上的布线以及低压回油管存在的问题可能引发火灾风险。
菲亚特克莱斯勒的召回行动正值美国监管机构审查其安全工作之际。本月早些时候，因未能报告2003年以来车辆碰撞造成的伤亡人数，该公司同意支付另一笔7,000万美元的罚款。
菲亚特克莱斯勒周四称，计划召回47.7万辆2011-2012年间生产的吉普大切诺基和道奇杜兰戈（Durango）SUV。美国国家高速公路交通安全管理局5月展开调查，以查明该公司上一次召回维修的车辆是否存在火灾风险。
菲亚特克莱斯勒称，上一次召回维修的车辆中有0.02%存在过热问题，并称如果“没有准确遵守召回程序，可能导致车辆容易短路，进而引发火灾隐患”。
菲亚特克莱斯勒称，还计划召回9.3万辆2015款吉普指南者和吉普爱国者进行检查，必要时将更换部分车辆用以固定低压回油管的夹钳。
此次计划涉及在美国、加拿大、墨西哥和北美以外地区各召回约41.3万、3.2万、1.6万和10.8万辆SUV。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。