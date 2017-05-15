菲亚特克莱斯勒因软件问题在全球召回逾125万辆皮卡

路透华盛顿/底特律5月12日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI)周五称，将全球召回逾125万辆皮卡汽车，以解决一个软件故障。该故障与一人车祸死亡和两人受伤的报告有关。

该公司表示，错误的代码可能导致汽车在侧翻时一度无法打开侧面的安全气囊和安全带预紧装置。

为了解决这个问题，FCA将为受影响车辆的计算机模块改写程序。

FCA一位发言人称，发生事故的机率很低，因为只有出现一系列因素才会引发事故。

他表示，目前还没有明确的证据表明这个故障与两起事故有关，其中一起事故导致一人死亡；但该公司正在主动召回相关汽车。

这位发言人拒绝表明该代码是由本公司还是其供应商所写，称“我们并未讨论供应商与此事的关系。”

FCA表示，召回的汽车涉及美国的102万辆2013-16款Ram 1500和2500皮卡，以及2014-2016年款Ram 3500皮卡；加拿大的216,007辆皮卡；墨西哥的21,668辆皮卡，以及北美以外地区的21,530辆皮卡。

该公司还称，召回将于6月底开始。(完)