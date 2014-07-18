菲亚特-克莱斯勒否认曾与大众汽车商讨合并事宜

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
7月18日 - 路透柏林/米兰7月17日 - 菲亚特-克莱斯勒(Fiat Chrysler)FIA.MI否认有关该公司与大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)正商谈合并的报导，大众汽车也表示没有并购计划。
德国杂志Manager Magazin周四称，大众汽车董事长Ferdinand Piech已与菲亚特-克莱斯特所有者进行过商谈，打算部分或整个收购后者。菲亚特-克莱斯勒公司是意大利菲亚特和美国克莱斯勒今年合并而成。
该杂志的报导援引了公司未具名消息人士。
不过大众一发言人称，该公司专注于改善现有业务的表现。
“目前没有并购计划，”他称。“我们现在关注的是提高整个集团的效率。”
菲亚特-克莱斯勒及在该公司持股30%的Agnelli家族控股企业Exor (EXOR.MI)都否认进行了商讨。
菲亚特-克莱斯勒收高1.38%报7.705欧元。大众汽车股价则下跌2.6%(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。