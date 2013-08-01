基金观点：富达投资Contrafund减持苹果股票，增持Tesla

路透波士顿7月31日 - 富达投资(Fidelity Investments)旗下Contrafund 经理人Will Danoff今年上半年将手中的苹果 股票减持了28%，称原因是“成长态势放缓”。

这位明星股票投资者仍看多谷歌 和Tesla Motors Inc ，认为其具有“革命性的技术和超前的商业模式”。

Danoff在他每月投资者评论报告中表示，“我们减持了苹果股票，这档个股在我们投资组合中的占比排名从一年前的第一名降到了第三名，反映公司成长态势放缓。”他管理着富达投资旗下940亿美元的基金Contrafund。

Danoff去年开始减持苹果股票，现在其投资组合中占比最高的是谷歌，占基金净资产的6%。Danoff还增持了电动汽车制造商Tesla的仓位，称“我们相信这家公司将从根本上改变汽车行业，这将是几十年来头一遭。”(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)