富达国际中国今推出首只私募基金 开外资资管公司先河

路透上海5月5日 - 全球知名资产管理公司富达国际周五宣布，公司旗下位于上海的外商独资私募基金公司今日推出其首只私募基金产品--富达中国债券1号私募基金，主要投资于国内债券市场，成为首家在中国推出私募证券投资基金产品的外资资产管理公司。

公司新闻稿称，该基金将面向国内合格机构和高净值投资者，旨在为投资者获取稳定收益及实现资产增值。该基金将由加盟富达国际近15年的黄嘉诚负责管理，富达国际上海固定收益团队为其提供支持，该团队核心成员均为国内招聘的专业人士，包括信贷分析师和固定收益交易员等。

富达国际固定收益基金经理黄嘉诚表示，“富达国际在全球不同地区的经济周期内都创造了卓越的投资业绩，相信在中国这个潜力巨大的市场，我们也能够把握投资机遇，帮助投资者实现投资目标。”

他说，人民币债券市场将会是未来亚洲债券市场的核心，未来数年也将会在全球金融市场扮演重要的角色。目前国内债券市场的规模已经超过65万亿元人民币，预计到2020年将会超过日本市场达到100万亿人民币。

富达国际亚洲区（日本除外）董事总经理何慧芬指出，富达近50年的全球资产管理经验是建立在自下而上的主动研究方式的基础之上的。因为有超过半数的中国债券尚未被任何评级机构打分，所以富达国际特有的研究方式对于寻找在华投资机遇不可或缺。

“我们希望借助我们的研究能力，为中国投资者提供一支以基本面研究为核心的私募基金。”她说。

富达国际旗下的外商独资企业于2015年9月在上海成立，并于今年1月成为首家获得由中国证券投资基金业协会颁授的私募证券投资基金管理业务资格的外资资产管理公司，可率先在中国开展私募基金业务。

目前摩根大通(JPM.N)、全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）、全球最大共同基金公司领航（Vanguard）、安本集团(ADN.L)等多家外资资产管理公司已在中国设立外商独资子公司，并拟在中国开展私募基金管理业务。

富达国际为一家私人持有的投资管理公司，去年底资产管理规模约830亿美元，客户包括退休基金、央行、主权基金、大型企业、保险公司及个人投资者等。目前其已在中国开设两个代表处，拥有12亿美元QFII（合格境外机构投资者）额度及4.6亿元人民币的RQFII（人民币合格境外机构投资者）额度。（完）