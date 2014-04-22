独家：富达投资基金经理调整布局 目光延伸至科技股之外

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透波士顿4月21日 - 富达投资(Fidelity Investment)旗下巨型共同基金Contrafund的经理Will Danoff对该基金今年迄今的落后表现不满意，正在减少对云计算软件类股的曝险，因该板块最近突遭重创。
作为该规模达1,090亿美元的基金的掌舵者，Danoff在过去20年中一直是最好的股票挑选者之一，部分归功于他偏向押注所谓的动能股(momentum stock)，特别是大型科技企业，这些企业并不需要投入大量资金就能实现增长。
但这一方法在最近几周不太奏效。虽然他还是偏向科技股，但同时也在寻找估值偏低的其他类股。
“我不自满，”他在周五接受路透独家电话采访时表示，“第一季度情况很严峻。我正在研究投资组合中的每支股票，并思考‘这个题材怎么样。’”
实际情况表明，Contrafund(FCNTX.O)持有的一些云计算软件类股的估值以前好得不太现实，如WorkdayWDAY.O和Cornerstone On Demand(CSOD.O)。
动能股在过去一个月遭遇抛压，Workday下挫20%，Cornerstone更大跌28%。这导致Contrafund今年截至4月17日的回报为负1.24%，落后于同期标准普尔500指数上涨1.49%的表现。该基金去年超出大盘涨幅1.76个百分点。
一些投资组合经理匆忙寻求避险，买入获利稳定的大型石油公司股票，比如艾克森美孚(XOM.N)，以及公用事业类股。但Danoff称他不准备求稳。
Danoff表示，他已经降低了一些云计算软件类股的仓位，但对行业领先企业的持股并没有变。他并未详细说明卖出了哪些股票。但他对人力资源软件企业Workday的成长前景感到乐观，称该公司有一个不错的管理团队。
根据Morningstar的资料，在过去10年中，Danoff在大型成长基金类别中的表现超越94%的同业。在此期间，他的平均年投资回报率为9.85%，轻松超越标普500指数的7.42%。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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