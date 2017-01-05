富达成为中国首家外资独资私募证券管理人 获准推出投资产品

天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透上海/香港1月4日 - 随着中国当局进一步推动资本市场自由化，富达国际(Fidelity International)成为获准透过全资子公司在中国推出投资型产品的首家全球资产管理人。
富达周三表示，其上海分公司已向中国证券投资基金业协会(AMAC)完成登记，符合资格，能为中国机构与富人提供在岸投资产品。
在此之前，有意在中国提供投资产品的外国资产管理人，必须以持有少数股权的方式，透过与中国公司的合资企业运作，不过北京当局一直在逐步放宽限制。
近期越来越多外国金融机构在中国成立外商独资企业(WFOE)，包括安本资产管理 (ADN.L)、美国对冲基金Bridgewater Associates与美国领航集团(Vanguard Group)等，不过他们仍需向AMAC登记，方能推出在岸产品。
AMAC在其网站声明中表示，支持符合条件的外商独资和合资机构申请登记成为私募证券投资基金管理人，推动资本市场对外开放。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。