富达成为中国首家外资独资私募证券管理人 获准推出投资产品

路透上海/香港1月4日 - 随着中国当局进一步推动资本市场自由化，富达国际(Fidelity International)成为获准透过全资子公司在中国推出投资型产品的首家全球资产管理人。

富达周三表示，其上海分公司已向中国证券投资基金业协会(AMAC)完成登记，符合资格，能为中国机构与富人提供在岸投资产品。

在此之前，有意在中国提供投资产品的外国资产管理人，必须以持有少数股权的方式，透过与中国公司的合资企业运作，不过北京当局一直在逐步放宽限制。

近期越来越多外国金融机构在中国成立外商独资企业(WFOE)，包括安本资产管理 (ADN.L)、美国对冲基金Bridgewater Associates与美国领航集团(Vanguard Group)等，不过他们仍需向AMAC登记，方能推出在岸产品。

AMAC在其网站声明中表示，支持符合条件的外商独资和合资机构申请登记成为私募证券投资基金管理人，推动资本市场对外开放。(完)