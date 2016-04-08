今年全球企业基本面继续转弱 消费等产业前景佳--富达

路透上海4月8日 - 国际资产管理公司富达国际最新年度调查报告显示，今年全球企业的基本面继续转弱，其中能源、材料和一些工业产业的供应调整是影响行业前景的重要因素；不过消费、创新及科技类公司的前景较佳。

在地区前景趋势方面，日本再次位居榜首，在投资信心得分中取得6.3的评分。虽然该评分低于去年的7.1分，但在当下投资者普遍担忧增长的大环境中已算相当不错；对于欧洲及美国的前景，富达国际分析员则持较谨慎的看法，认为公司基本面将跟去年情况相似。

该调查报告集合了富达国际分析员团队与公司决策者每年逾17,000次一对一会面访谈的结果，显示全球公司管理团队对于未来前景的期望及公司管理层信心指数。

报告指出，由于消费者购买力受到低能源价格、低通胀率、房地产市场向好、工资增长及劳动市场改善等利好因素的支持，必需及非必需消费品行业的管理层信心由负面转为中性。

报告称，随着公司定价能力及市场需求的增加，必需消费品行业的回报预期会上升；非必需消费品行业公司的高级管理层认为需求的上升是公司收入增长的主要来源。此外，稳健的资产负债表及债务杠杆的减少意味着消费品公司融资需求不大。

富达国际股票部高级投资总监Mattthew Sutherland表示，“今年我们最重要的新主题是消费行业，相较于其他行业，该行业更为稳健。”

报告还指出，在增长日趋低迷的时期，真正具有创新特质的公司及行业将受到青睐，较整体市场出现溢价。创新带来的影响几乎见诸于所有行业，它主导着市场机遇和收益来源，其中对医疗和信息技术行业的影响尤其明显。

在地区趋势方面，报告认为，新兴市场的情况较令人担忧，投资者需持谨慎态度。以中东、非洲及拉丁美洲为首，对商品依赖性高的经济体受创最为严重。

中国的投资信心得分亦有轻微下跌，从去年的4.4分跌至今年的4.1分。一方面，中国国内公司环境持续恶化，有71%的分析员表示今年企业管理层对投资的信心降低；但调查亦显示，有36%的分析员预计中国的经济放缓对于企业战略性投资计划没有影响，或甚至有正面的影响。

Sutherland表示，中国经济增长持续放缓符合市场预期，其增长模式由固定投资及出口主导正逐渐转向以消费主导，因此制造业需作出大规模调整。工业行业的回报预期会受压，但在价值链两端，中国的竞争力正迅速提升。随着低附加值行业逐渐外迁，中国在整个生产链中的竞争实力正在提升，包括高精尖科学技术等领域。

截止去年底，富达国际为亚太区、欧洲、中东及拉丁美洲的客户管理超过2,730亿美元的资产。除基金管理以外，富达亦为不同国家的雇员福利、顾问公司以及个人投资者提供投资相关的行政管理及咨询服务，所管理的资产约840亿美元 。（完）