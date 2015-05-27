专访：富达选股大师称金融市场有很大“人为成分”

路透波士顿5月27日 - 富达投资的Joel Tillinghast表示，目前的金融市场有很大的“人为成分”。他列举了高端打车软件创业公司优步(Uber)天价估值，以及政府公债收益率(殖利率)落入负值的例子。Tillinghast是过去20年共同基金业内最佳选股人之一。

“我认为市场有很大的人为成分，但我认为这种情况还不会结束，”Tillinghast在周五的专访中作此表示。他负责管理波士顿富达投资旗下一支460亿美元的基金--低估股票基金(Low-Priced Stock Fund) (FLPSX.O)，很少接受专访。

Tillinghast指出，过去十年，全球央行以量化宽松(QE)的形式进行前所未有的干预，导致德国、瑞士与丹麦等国的公债收益率落入负值水平。

Tillinghast说他自己也不敢相信，风险投资者和包括富达在内的共同基金投资者，对私有企业优步的估值竟然超过400亿美元。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)提供的数据，过去20年间，Tillinghast的基金实现13.29%的年度总回报率，远超罗素2000指数和标准普尔500指数.SPX同期9.35%和9.28%的回报率。

Tillinghast聚焦股价一般不到35美元的中型股。截至第一季末，其三大重仓股分别是UnitedHealth Group(UNH.N)、Next(NXT.L)和希捷(Seagate Technology)(STX.O)。他的基金每年换股率约为11%，说明他对自己的选股非常有耐心。

不过，他表示业内咨询人士认为，他的投资组合中股票数量太多。可能超过900只，其中约有200只仅有非常少量的持仓，有可能会给整体投资组合带来更大风险。Tillinghast承认，如果要追踪组合中所有股票的表现，肯定会手忙脚乱。

“我感觉少量持仓就好像接受一个人的名片，”Tillinghast解释称，“很多时候少量持仓是因为，我认为该股的某些方面非常有意思，有些方面会有不错的发展，但是我并没有做足够的研究进而转为大量持有。”

Tillinghast明确表示，他不会预测市场泡沫何时会破灭。事实上，他表示，自己对预测很不在行。在加入富达之前，他曾在Drexel Burnham Lambert担任研究经济师，这家华尔街公司以高收益或“垃圾”债出名，1990年破产。(完)

(编译 陈宗琦/刘秀红；审校 王颖/郑茵)

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