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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 03:46 BJT

标题新闻：中国安邦保险获外国在美投资委员会(CFIUS)批准收购年金与寿险公司信保人寿保险公司

Fidelity & Guaranty Life为信保人寿保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

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