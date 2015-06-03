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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 3日 星期三 18:00 BJT

布拉特宣布辞去国际足联主席职务 据报可能正受调查

苏黎世/纽约6月2日，布拉特（Sepp Blatter）周二意外宣布辞去国际足联主席职务，这在整个足坛引起轰动。此前国际足联多名高官因涉嫌腐败窝案遭到调查，而布拉特本人据报可能也受到调查。路透

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