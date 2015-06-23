版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 6月 23日 星期二 10:31 BJT

马拉多纳将竞选国际足联主席

6月22日，据乌拉圭著名解说员、球王马拉多纳的工作伙伴莫拉莱斯透露，马拉多纳将竞选国际足联主席。现年54岁的马拉多纳一直对前任足联主席布拉特持批判态度。此次竞选，他至少需要获得五个国家足联组织的支持，才能获得参选资格。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐