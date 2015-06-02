香港《信报》：改革国际足协 不能诿过于人

（6月2日社评）

尽管国际足协爆出震撼全球的贪腐丑闻，包括多名高层在内的14人被美国联邦调查局拘捕，依然无阻79岁的白礼达成功连任主席，任期至2019年，使其得以主掌这个体育王国将横跨21年之久。

白礼达之所以能够在一片喝倒采的争议声之中第四度连任，关键原因是稳住了亚洲和非洲的铁票，从而力抗欧洲和美国的反对声音。欧洲足协主席柏天尼（Michel Platini）指出，欧洲53个属会里面，至少45个支持白礼达的唯一对手，约旦王子阿里．侯赛因（Ali bin al-Hussein）。

欧洲足协在柏天尼领导之下，虽然没有办法透过正规的选举方式将白礼达拉下马，但仍然处心积虑发起一场史无前例的杯葛行动，目标是迫使白礼达落台。欧洲足协不排除退出国际足协，另起炉灶，构思将欧洲国家盃改为每两年一届，邀请全世界排名前列的各大洲球队也来参加，包括南美洲的阿根廷和巴西等等足球强国；倘成事，吸引力或犹胜世界盃。此外，欧洲足协有可能杯葛来届2018年的俄罗斯世界盃，这一届主办权的投票过程正正卷入了贪腐丑闻，当时沦为俄罗斯手下败将的英国，现在自然是鼓吹杯葛的大旗手。

在英国，不但足总主席戴克（Greg Dyke）呼吁最少10国联手杯葛俄罗斯世界盃，连威廉王子也开腔，要求国际足协下定决心改革，把体育放在第一位。威廉王子把这次国际足协的丑闻，与多年前的盐湖城冬季奥运会相提并论。盐湖城取得2002年冬奥主办权，事后被揭发贪污舞弊，促使国际奥委会大刀阔斧作出改革。

假如欧洲足协另行起坛，或者欧洲各国采取杯葛行动，缺乏欧洲劲旅出场献技的世界盃将会黯然失色，相信观众势必严重流失。试想想，万一所谓世界盃只剩下非洲和亚洲队伍角逐那个大力神盃，广大球迷还会捱更抵夜不眠不休地追捧吗？其商业价值、吸金能力还可与现时比拟吗？

站在球迷的角度而言，藏污纳垢的国际足协无论如何非改革不可，白礼达即使最终不被起诉，这位主席亦有必要清除其领导之下的种种流弊，最低限度不应把所有涉贪调查归纳为「阴谋诡计」，拒绝作出深刻反省与检讨，否则这个全球最有权力的体育机构不但无法走出阴霾，更只会步向绝境。

清除流弊，反贪防腐，一来有机会跟欧洲足协恢复良好关系，避免出现集体杯葛甚至另起炉灶的难堪情况，二来亦可造福于全球数以亿计的众多球迷。国际足协有多名高层被指贪污，是不是意味着怀疑有人藉选取商业赞助中饱私囊？涉嫌有人出售电视转播权之时利益输送？若然存在着利益输送，是不是意味着屡创天价的转播费极之不合理？须知道，羊毛出在羊身上，转播费不合理最终受害的是观众，要么缴付高昂的价格，要么连欣赏世界盃的机会也遭夺去。

不管白礼达落台与否，国际足协实在有必要大刀阔斧进行改革，要是具有足够证据显示贪污舞弊还包括其他幕后黑手，绳之于法乃彰显公义，不负众望。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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