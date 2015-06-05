国际足联腐败丑闻升级 FBI调查俄罗斯、卡塔尔世界杯主办权

作为对国际足联贪腐案调查的一部分，美国联邦调查局正在调查国际足联授予俄罗斯2018年和卡塔尔2022年世界杯主办权是否涉嫌受贿。针对这项调查，俄罗斯和卡塔尔否认了他们在竞选中实施不当行为，并表示会按照原定计划举办世界杯。然而在联邦调查局指控国际足联14名高管的文件中泄露了很多细节，比如世界杯主办权缘何会被授予给卡塔尔，一个既无足球传统，且夏季日温高达40摄氏度的沙漠小国。路透