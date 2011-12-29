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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 11:09 BJT

陈伟群当选加拿大年度最佳男运动员

花样滑冰世锦赛男子单人滑冠军陈伟群周三荣膺Lionel Conacher奖，即加拿大年度最佳男运动员。在由加拿大体育编辑与播音员举行的投票中，陈伟群获102分，击败网球选手Milos Raonic与UFC格斗冠军Georges St. Pierre，後两者分获70与66分。路透

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