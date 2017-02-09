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中国财经 | 2017年 2月 9日 星期四 17:45 BJT

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%

路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团(2317.TW)旗下手机代工商--富智康(2038.HK)周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。

公司的声明称，经进一步评估后，预期截至2016年12月31日止年度的净利将介乎1.35-1.45亿美元；2015年度为2.29亿美元。去年10月公司曾预期2016年度净为1.1亿美元。

富智康表示，去年净利倒退主要因若干主要客户因转型等因素而降低需求，从而导致公司的产品销售降低，因而导致毛利下跌。此外，因撇销物业、厂房及设备而产生之重大亏损，预计介乎2,100万至2,300万美元。同时，公司去年的所得税开支及总营业开支均有所增加。上述因素部分抵销了公司去年7-12月期间录得的重大外汇收益。

富智康今天股价收高1.93%，报2.64港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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