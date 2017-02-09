富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%

公司的声明称，经进一步评估后，预期截至2016年12月31日止年度的净利将介乎1.35-1.45亿美元；2015年度为2.29亿美元。去年10月公司曾预期2016年度净为1.1亿美元。

富智康表示，去年净利倒退主要因若干主要客户因转型等因素而降低需求，从而导致公司的产品销售降低，因而导致毛利下跌。此外，因撇销物业、厂房及设备而产生之重大亏损，预计介乎2,100万至2,300万美元。同时，公司去年的所得税开支及总营业开支均有所增加。上述因素部分抵销了公司去年7-12月期间录得的重大外汇收益。