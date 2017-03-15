法国总统候选人菲永被法官列为正式调查对象 参选之路更添阴霾

路透巴黎3月14日 - 法国法官周二以涉嫌挪用公款将总统候选人菲永列入正式调查对象，这是法国史上第一次有总统参选人遭司法调查，对菲永的选情再添纷扰。

距离第一轮投票仅剩不到六周的时间，菲永却一直无法自清有关于他的指控，外界称他以公款支付妻子担任钱多事少的职务。

根据司法界消息人士说，法官周二的决定把菲永更进一步推向审判，他遭到调查的理由包括：涉嫌侵吞公款、共谋盗用基金、收受金钱而且没有完整申报资产。

菲永已经拒绝退选，他的阵营及一些同党盟友周二对法官的行动大表不服，并称会坚持参选到底。

“我比以往任何时候都更信任和支持菲永。没人能够从法国民众窃取他们想要的权力更替，”和菲永同属共和党的议员Eric Ciotti在推特上说。

今年63岁的菲永已承认，他可能会被正式调查。即便如此，这是法国现代选举史上前所未有的，也与帮助他赢得中右翼总统候选人资格的廉洁形象相左。

“丑闻已破坏了他的选情，现在他又挂上了‘被正式调查’的招贴...这令他的选情更加复杂，”民调机构Ifop的Frederic Dabi说。

菲永曾是最被看好的候选人，但现在在民调中的支持率已落后于中间派独立候选人马克龙，以及法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。只有在首轮投票中领先的前两名候选人才能进入5月7日举行的第二轮投票。

菲永否认有不法行为，并称他是“政治暗杀”的受害者。(完)