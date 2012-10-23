电影奖项是世上最蠢的事--Phoenix

路透10月18日电---因出演《The Master》而走红好莱坞的演员Joaquin Phoenix表示，他不希望获得电影行业的任何奖项，称这些奖项“愚蠢”且“主观”。

在接受《Interview》杂志采访时，现年37岁的Phoenix表示，担忧不得不参加好莱坞各种奖项的媒体巡回。2月的奥斯卡是好莱坞颁奖季的顶峰。

“我不想参加。我不相信......奖项完全是主观的。让人们互相争斗。这是世上最愚蠢的事。”

Phoenix因在2005年的《Walk the Line》中出演伟大乡村歌手Johnny Cash而获得奥斯卡提名。2009年，他表示将退出演艺圈，不过这只是配合Casey Affleck於2010年执导的纪录片《I'm Still Here》的一条计策。该片意在发掘名人的本质，但是评价却不高。

因在《The Master》中出演一名退伍军人，外界预计Phoenix将获得奥斯卡金像奖、金球奖和演员工会奖等奖项的提名。

Phoenix指出，七年前《Walk the Line》被提名多个奖项时“是他人生最不愉快的时期之一”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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