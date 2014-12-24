亚当·桑德勒蝉联好莱坞性价比最低的男星

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月23日 - 《福布斯》杂志周二称，48岁的喜剧演员亚当·桑德勒（Adam Sandler）超过约翰尼·德普和汤姆·汉克斯，连续第二年登顶好莱坞性价比最低男演员排行榜。

尽管桑德勒的最新影片《长大后2》很受欢迎，获得2.46亿美元的全球票房，但这远不能弥补之前《杰克与吉尔》（Jack and Jill）以及《爸爸的好儿子》（That's My Boy）两部影片的损失。

《福布斯》称：“估计向桑德勒每支付1美元，获得的平均回报为3.2美元，”投资回报是所有被调查男演员中最低的。

凭借影片《加勒比海盗》大获成功的影星约翰尼·德普（Johnny Depp）排名第二，向其每支付1美元，获得的平均回报为4.1美元，这是因为《独行侠》（The Lone Ranger）和《黑暗阴影》（Dark Shadows）等影片的失利。

《福布斯》是根据好莱坞主要演员2014年6月前最近三部影片的片酬、电影拍摄预算和总收入，计算出每位演员的投资回报率，而编制的这个年度排行榜。

动画电影和在有限的影院放映的电影不计算在内。

喜剧演员本·斯蒂勒（Ben Stiller）排名第三，投资回报为4.8美元，因为《高楼大劫案》（Tower Heist）和 《新邻里联防》（The Watch）两部影片的票房惨淡。本·斯蒂勒主演的《博物馆奇妙夜3》于本月早些时候在美国上映。

《绿灯侠》影星瑞安·雷诺兹（Ryan Reynolds）因为2013年的最大失利影片《冥界警局》（R.I.P.D.），排名第四，投资回报为4.9美元。两届奥斯卡最佳男主角获得者汤姆·汉克斯（Tom Hanks）排名第五，投资回报为5.2美元。（完）