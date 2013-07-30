安吉丽娜·朱莉成好莱坞最吸金女星--福布斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约7月29日 - 根据《福布斯》，安吉丽娜·朱莉凭借去年估计达3,300万美元的收入，成为好莱坞最吸金的女星。

新科奥斯卡影后詹妮佛·劳伦斯（Jennifer Lawrence）排在第二位，年收入为2,600万美元。上年度收入冠军、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）的排名滑落到第三，收入为2,200万美元。

“好莱坞并没有避开朱莉，她仍是为数不多的、片酬高达1,500万美元的女星之一，譬如根据迪士尼童话故事睡美人改编的电影《Maleficent》，”记者Dorothy Pomerantz在福布斯网站写道。

现年38岁的朱莉今年早些时候称因担心患癌而接受了预防性双侧乳腺切除术，这令她一度成为媒体关注焦点。《Maleficent》将在明年夏季上映。

詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）凭借2,000万美元的收入排名第四；排名第五的是艾玛·斯通（Emma Stone），收入为1,600万美元。

福布斯好莱坞女星收入排行榜以2012年6月至2013年6月期间的估计收入为根据。（完）