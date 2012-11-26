李安谈《少年派的奇幻漂流》：迄今风险最大的一部电影

2012年11月16日，导演李安（左）与演员Suraj Sharma在洛杉矶参加《少年派的奇幻漂流》的一个推介仪式。 REUTERS/Phil McCarten

路透纽约11月23日电（记者 Christine Kearney）---对於导演李安而言，拍牛仔同性爱情片《断背山》可能已是冒险，但他本人却认为3D新片《少年派的奇幻漂流》，却是他迄今所拍的风险最大的一部电影。

《少年派的奇幻漂流》根据Yann Martel的同名畅销小说改编而成，已於本周在美国各大影院上映，而此前曾有观点认为此书很难被搬上银幕。

为了将故事情节搬上大银幕，58岁的李安做了大量的工作，利用电脑制作动画，而光是影片剪辑就耗时一年半。

在接受路透采访时，李安就这部影片的主题、技术困难、以及选用无名之辈担任主角等谈了自己看法。

至于这个故事难以被搬上银幕的说法，李安说道：“因为没法让老虎做出希望的每个动作，只能用数码动画。而数码动物两年前还不完全真实，就更别说3D效果了，而拍摄有关水的场景也很麻烦。”

对於这是否为迄今最难的拍片经历，他说：“当然是，这还是迄今最长的一部影片……存在技术难度，而且还是一部大片，拍摄地点横跨好几个洲，我最终决定将大部分拍摄地点放在台湾，但也去印度拍摄了两到三周，因为你无法制造出本地治理（Pondicherry）和慕那尔（Munnar）的场景，我们还去了加拿大取景。”

在被问及为何选择没有名气的Suraj Sharma扮演派时，李安说：“我想要一个真实、没坏习惯的演员出演，这也意味着就得从头开始培训。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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