李安谈《少年派的奇幻漂流》：迄今风险最大的一部电影

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约11月23日电（记者 Christine Kearney）---对於导演李安而言，拍牛仔同性爱情片《断背山》可能已是冒险，但他本人却认为3D新片《少年派的奇幻漂流》，却是他迄今所拍的风险最大的一部电影。
《少年派的奇幻漂流》根据Yann Martel的同名畅销小说改编而成，已於本周在美国各大影院上映，而此前曾有观点认为此书很难被搬上银幕。
为了将故事情节搬上大银幕，58岁的李安做了大量的工作，利用电脑制作动画，而光是影片剪辑就耗时一年半。
在接受路透采访时，李安就这部影片的主题、技术困难、以及选用无名之辈担任主角等谈了自己看法。
至于这个故事难以被搬上银幕的说法，李安说道：“因为没法让老虎做出希望的每个动作，只能用数码动画。而数码动物两年前还不完全真实，就更别说3D效果了，而拍摄有关水的场景也很麻烦。”
对於这是否为迄今最难的拍片经历，他说：“当然是，这还是迄今最长的一部影片……存在技术难度，而且还是一部大片，拍摄地点横跨好几个洲，我最终决定将大部分拍摄地点放在台湾，但也去印度拍摄了两到三周，因为你无法制造出本地治理（Pondicherry）和慕那尔（Munnar）的场景，我们还去了加拿大取景。”
在被问及为何选择没有名气的Suraj Sharma扮演派时，李安说：“我想要一个真实、没坏习惯的演员出演，这也意味着就得从头开始培训。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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