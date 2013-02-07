《一代宗师》成柏林电影节开幕片

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透柏林2月7日（记者 Mike Collett-White） - 2013年柏林电影节周四开幕，香港导演王家卫执导的《一代宗师》成为电影节开幕的首映片。
第63届柏林电影节为期11天，期间将放映数百部影片，19部主要竞选影片和一些群星云集的美国电影成为焦点。
马特·达蒙、安妮·海瑟薇、尼古拉斯·凯奇、欧洲大腕儿凯瑟琳·德纳芙和裘德·洛以及亚洲影星梁朝伟和章子怡等料亮相本届电影节红毯。
柏林电影节是欧洲最重要的电影盛会之一，期间还有一个巨大的市场，进行新故事片和纪录片的交易。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。