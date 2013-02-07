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娱乐体育 | 2013年 2月 7日 星期四 18:44 BJT

《一代宗师》成柏林电影节开幕片

路透柏林2月7日（记者 Mike Collett-White） - 2013年柏林电影节周四开幕，香港导演王家卫执导的《一代宗师》成为电影节开幕的首映片。

第63届柏林电影节为期11天，期间将放映数百部影片，19部主要竞选影片和一些群星云集的美国电影成为焦点。

马特·达蒙、安妮·海瑟薇、尼古拉斯·凯奇、欧洲大腕儿凯瑟琳·德纳芙和裘德·洛以及亚洲影星梁朝伟和章子怡等料亮相本届电影节红毯。

柏林电影节是欧洲最重要的电影盛会之一，期间还有一个巨大的市场，进行新故事片和纪录片的交易。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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