《孩童姿势》荣获第63届柏林电影节金熊奖

路透柏林2月16日电(记者 Mike Collett-White) - 罗马尼亚电影《孩童姿势》(Child's Pose)周六获得第63届柏林电影节最佳影片金熊奖。

这部由卡林·彼得·奈策尔(Calin Peter Netzer)执导,吕明妮塔·杰尔吉乌(Luminita Gheorghiu)担任主演的电影讲述了一位霸气的母亲运营自己的社会地位试图阻止儿子入狱的故事。

本片一直是问鼎电影节最佳电影的热门候选之一,也代表了罗马尼亚电影工作者在欧洲电影节取得的又一巨大成功。

颁奖典礼为本届为期11天的电影节划上了句号。本届柏林电影节共有上百部电影参演,出席电影节的明星大腕包括马特·达蒙、尼古拉斯·凯奇、安妮·海瑟薇、裘德·洛和凯瑟琳·德纳芙等。

在电影《孩童姿势》中,杰尔吉乌饰演一名60岁的富裕母亲,她的儿子在一起道路事故中造成一名男孩死亡,她试图花钱买通死者的家人,拯救儿子免于牢狱之灾。

导演奈策尔在颁奖礼结束后对记者表示:“我还是很震惊。我还没有从这个新的现实中醒过来。我可能还需要几天时间慢慢消化。”

颁奖礼当晚的最大惊喜是来自波斯尼亚的穆齐齐(Nazif Mujic)因在《渺生一页》(An Episode in the Life of an Iron Picker)中的出色表现获得最佳男演员奖。(完)

