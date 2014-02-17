《白日焰火》摘得“金熊奖” 亚洲电影成柏林电影节大赢家

路透柏林2月15日(记者 Michael Roddy/Alexandra Hudson) -亚洲电影成为第64届柏林国际电影节的大赢家，其中中国影片《白日焰火》摘得最佳影片“金熊奖”。

该片讲述了一名警察追寻一名连环杀手的故事。

在影片中扮演警察的中国演员廖凡凭借此片获得柏林电影节最佳男主角。

廖凡在接受采访时说，为扮演警察张自力，他增重40斤，且喝了大量的酒。

该片导演刁亦男对记者表示,中国电影越来越受到认可。每次我们带影片到海外，海外对中国电影都有很高的热情，这是我们没有预料到的，但如今的电影是全球性的。”

日本影星黑木华(Haru Kuroki)凭借在《小小的家》（ChiisaiOuchi)中扮演女佣的角色获得最佳女演员银熊奖。她说，自己高兴得想跳起来，但因为穿着和服只能作罢。

理查德·林克莱特(RichardLinklater)凭借《少年时代》(Boyhood)获得最佳导演奖，该片用摄影机追踪了一名男孩从6岁到18岁的成长经历。

本届电影节的开幕影片、好莱坞天才导演韦斯·安德森(WesAnderson)自编自导的影片《布达佩斯大饭店》获得评审团大奖银熊奖。

埃塞俄比亚电影《绑架式婚姻》(Difret)获全景单元的“观众奖”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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