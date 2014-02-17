《白日焰火》摘得“金熊奖” 亚洲电影成柏林电影节大赢家

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林2月15日 - 亚洲电影成为第64届柏林国际电影节的大赢家，其中中国影片《白日焰火》摘得最佳影片“金熊奖”。
该片讲述了一名警察追寻一名连环杀手的故事。
在影片中扮演警察的中国演员廖凡凭借此片获得柏林电影节最佳男主角。
廖凡在接受采访时说，为扮演警察张自力，他增重40斤，且喝了大量的酒。
该片导演刁亦男对记者表示，“中国电影越来越受到认可。每次我们带影片到海外，海外对中国电影都有很高的热情，这是我们没有预料到的，但如今的电影是全球性的。”
日本影星黑木华(Haru Kuroki)凭借在《小小的家》（Chiisai Ouchi)中扮演女佣的角色获得最佳女演员银熊奖。她说，自己高兴得想跳起来，但因为穿着和服只能作罢。
理查德·林克莱特(Richard Linklater)凭借《少年时代》(Boyhood)获得最佳导演奖，该片用摄影机追踪了一名男孩从6岁到18岁的成长经历。
本届电影节的开幕影片、好莱坞天才导演韦斯·安德森(Wes Anderson)自编自导的影片《布达佩斯大饭店》获得评审团大奖银熊奖。
埃塞俄比亚电影《绑架式婚姻》(Difret)获全景单元的“观众奖”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12