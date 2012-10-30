《天降杀机》成英国周末票房史上最卖座007影片

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦10月29日电---《007：天降杀机》的制片人周一称，该片成为英国周末票房史上最卖座的007电影。
作为007系列的第23部影片，该片上周五开始在英国和爱尔兰587家影院上映，票房收入达2,010万英镑。
“本周末观众对《007：天降杀机》的热情绝对征服了我们。特别令人兴奋的是，英国是詹姆斯·邦德的家，今年是007电影诞生的50周年，”制片人Michael G. Wilson和Barbara Broccoli在声明中称。
该片上周在伦敦首映，并将於11月9日登陆美国。Daniel Craig第三次出演詹姆斯·邦德，英国导演Sam Mendes首次执导007影片。
77岁的女星Judi Dench出演詹姆斯·邦德的老板M，曾获奥斯卡奖的西班牙男演员Javier Bardem出演反面角色。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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