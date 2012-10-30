《天降杀机》成英国周末票房史上最卖座007影片

2012年10月25日，《007：天降杀机》男演员Daniel Craig和女演员Berenice Marlohe在巴黎一个宣传活动上。 REUTERS/Benoit Tessier

路透伦敦10月29日电---《007：天降杀机》的制片人周一称，该片成为英国周末票房史上最卖座的007电影。

作为007系列的第23部影片，该片上周五开始在英国和爱尔兰587家影院上映，票房收入达2,010万英镑。

“本周末观众对《007：天降杀机》的热情绝对征服了我们。特别令人兴奋的是，英国是詹姆斯·邦德的家，今年是007电影诞生的50周年，”制片人Michael G. Wilson和Barbara Broccoli在声明中称。

该片上周在伦敦首映，并将於11月9日登陆美国。Daniel Craig第三次出演詹姆斯·邦德，英国导演Sam Mendes首次执导007影片。

77岁的女星Judi Dench出演詹姆斯·邦德的老板M，曾获奥斯卡奖的西班牙男演员Javier Bardem出演反面角色。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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